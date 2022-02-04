Неопытных водителей предложили лишать прав после трех ДТП

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил лишать прав водителей-новичков после трех и более ДТП.

Соответствующее предложение направлено главе ГИБДД Михаилу Черникову, пишет РИА Новости.

При этом общественник предлагает наделить лишенных прав водителей правом сдать повторный экзамен в ГИБДД.

По мнению Петрова, на дорогах опасную ситуацию зачастую создают молодые и неопытные водители, которые, получив долгожданные "права", начинают безответственно "гонять".

Напомним, в прошлом году ГИБДД изменила правила сдачи экзаменов на права. С 1 апреля этого года курсанты демонстрируют навыки вождения не раздельно ("площадка", "город"), а вместе, выполняют маневрирование, отработанное на автодроме, в условиях реального городского трафика. В итоге с первого раза стали сдавать на права в два раза меньше кандидатов в водители.