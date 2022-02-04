Минобр проводит "детальную проверку" в школе Режа, где учитель задала детям читать эротику

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов высказался о скандале в школе №3 в Реже, где учитель по ошибке отправила детям на прочтение эротическую сказку Александра Пушкина.

Напомним, речь идет об эротическом произведении Пушкина "Царь Никита и сорок его дочерей", которое случайно было отправлено в электронный дневник ученикам 4-го класса. После этого учительница изменила домашнее задание на "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", однако в школе ее все равно привлекли к дисциплинарному наказанию.

Как сообщил Юрий Биктуганов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, по данному факту все еще проводится служебная проверка.

"Через руководителя управления образования и главу муниципалитета мы инициировали детальную проверку. На данный момент известно, что педагог написала заявление по собственному желанию", - рассказал министр, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Ранее в управлении образования Режа заявляли, что в данной ситуации они полностью на стороне учителя.

Напомним, также сегодня Юрий Биктуганов прокомментировал историю со своим заместителем Юрием Зеленовым, который подавал в отставку из-за скандала с лайками в Instagram губернатора.