04 Февраля 2022
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Образование Свердловская область
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Минобр проводит "детальную проверку" в школе Режа, где учитель задала детям читать эротику

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов высказался о скандале в школе №3 в Реже, где учитель по ошибке отправила детям на прочтение эротическую сказку Александра Пушкина.

Напомним, речь идет об эротическом произведении Пушкина "Царь Никита и сорок его дочерей", которое случайно было отправлено в электронный дневник ученикам 4-го класса. После этого учительница изменила домашнее задание на "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", однако в школе ее все равно привлекли к дисциплинарному наказанию.

Как сообщил Юрий Биктуганов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, по данному факту все еще проводится служебная проверка.

биктуганов юрий иванович министр образования свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

"Через руководителя управления образования и главу муниципалитета мы инициировали детальную проверку. На данный момент известно, что педагог написала заявление по собственному желанию", - рассказал министр, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Ранее в управлении образования Режа заявляли, что в данной ситуации они полностью на стороне учителя.

Напомним, также сегодня Юрий Биктуганов прокомментировал историю со своим заместителем Юрием Зеленовым, который подавал в отставку из-за скандала с лайками в Instagram губернатора.

Теги: Реж, Биктуганов, школа, эротика, проверка



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Ранее 28.01.2022 14:32 Мск "Я на стороне учителя". Глава управления образования Режа обсудит с родителями "домашку" с эротической сказкой Пушкина


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