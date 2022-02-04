Роспотребнадзор назвал место, где чаще всего заражаются коронавирусом дети

Чаще всего дети заражаются коронавирусом не в школе или детском саду, а в собственной семье – от родителей и других взрослых. Наиболее выражено болеют малыши до двух лет, передает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

"Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи от взрослых. Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно – малыши до 2-х лет", - говорит эксперт.

Пшеничная отмечает, что детский организм реагирует на COVOD-19 бурно из-за особенностей иммунитета – он просто еще не успел познакомиться с сезонными коронавирусами. Нередко у детей вирус проникает в бронхиолы, что сопровождается бронхиальной обструкцией, отдышкой, кашлем.