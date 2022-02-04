ФСБ и СК проводят проверку по "старой истории" в Мегионе

В Мегионе 3 февраля прошли следственные действия, которые провели по одной из "давних историй" сотрудники ФСБ и СК, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Определённая проверка была со стороны ФСБ и СК, не спецоперация. Никого не задержали. По какому поводу, не знаю, но речь тут идёт о давней истории, требовавшей мероприятий. Мэрии не коснулось", - сказал Накануне.RU мэр Мегиона Олег Дейнека.

Получить комментарий окружного управления СКР к моменту публикации не удалось.