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Политика Свердловская область
Instagram (2021) | Фото: Накануне.RU

Оскандалившийся с лайками в Instagram свердловский замминистра сохранил свой пост

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов прокомментировал ситуацию со своим заместителем Юрием Зеленовым, который подал в отставку из-за скандала с лайками в Instagram губернатора. Тем не менее, чиновник останется на своем посту.

В январе сообщалось, что Зеленов подавал заявление о своем увольнении. Однако, несмотря на это, он до сих пор числится на сайте министерства и продолжает подписывать документы.

Как рассказал сегодня Юрий Биктуганов на пресс-конференции в Екатеринбурге, его заместитель, подав в отставку, "раскаялся и проявил личную инициативу".

"Никто об этом его не просил. Тем не менее, он подал заявление в адрес губернатора Свердловской области об отставке. Губернатор принял решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Служебная проверка проведена. Сегодня ему объявлен выговор за ту инициативу, которую он проявил, не согласовав ни с кем", - пояснил Биктуганов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

биктуганов юрий иванович министр образования свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

Сообщалось, что Зеленов якобы курировал указание департамента внутренней политики губернатора о том, чтобы коллективы образовательных учреждений ставили лайки под постами Евгения Куйвашева в его Instagram. Утверждалось, что каждая школа и техникум должны были отчитаться о 10 лайках под каждым постом главы региона. И сегодня Юрий Биктуганов отчасти это подтвердил.

"Он (Зеленов, - прим. ред.) заявил это в адрес руководителей среднего профессионального образования. Не в адрес директоров, нет. Именно в подведомственные министерству образования организации", - заключил министр.

Теги: Зеленов, лайки, отставка, министр, Биктуганов



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