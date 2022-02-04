"Ваша песенка спета": сотрудница полиции сняла клип о тяжелых ночных дежурствах

В профильных пабликах социальных сетей появился клип знойной блондинки - сотрудника следствия, девушка сидит в красивом отремонтированном кабинете на удобном кресле во время ночного дежурства, когда получает очередной вызов на "квартирную кражу", она вскакивает на каблуках и мчится спасать мир, при этом охранительница порядка поет, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сказано в пояснении к видеоработе, полиции посвящено множество российских сериалов. "Но какова она на самом деле? Для многих людей, кто не знаком с системой российского правосудия - следователь, оперуполномоченный и просто полицейский – это одна и та же профессия, но это не так".

Следователи подошли к работе с душой, сердцем, мышлением, как сказано в описании, а также средств, сил и возможностей. Также в клипе снялись и другие сотрудники, Агнесса Миловская выражает благодарность руководству СУ МВД по Республики Коми за возможность осуществить поставленные цели и ОМВД Россия по Сыктывдинскому району за организацию поставленных задач.

"В 2022 году я решила исполнить свою мечту - создать видео про правоохранительные органы, и кроме этого, мне предложили поучаствовать в конкурсе Следственного департамента МВД, приуроченном ко Дню образования органов предварительного следствия в системе МВД России. На съёмки ушло не так много времени, в первый день ушло часа 2,5 и остальные два дня по часу, монтаж видео составил - 7 часов все засняли почти с первого дубля", - рассказала автор сценария клипа и исполнительница Агнесса Миловская.

В комментариях коллеги Миловской из разных регионов уже оценили и общий посыл и детали интерьера:

"Ещё мне сильно понравился кабинет с порядочным ремонтом, дорогим креслом и девочкина укладка на голове…. Как-то не сочетается с дежурными сутками ) хотя понятно, что принарядилась для съёмок) так все нормально) только бахилы на осмотр по краже ещё бы желательно", - пишет участница группы "Коалиция следователей".

"А кресло я тоже заметила. И изысканную отлаженную блондинистость - а сутки в самом разгаре и выезд поди не первый. И уже хвостик и туфли на ботинки лишь бы не обезножить", - отвечает другая.

"Блевота.. даже не досмотрел. Парадная форма, которой не видел вообще за 17 лет своей службы, намарафеченная девка.. покажите реальность - планерки с начальниками, ободранные кабинеты, которые года 2 назад перестали мыть в связи с экономией денежных средств и *** начальников отделов с их указаниями, кого сделать жуликами, а кого свидетелями, которым невозможно сдать смену до обеда следующего дня! Вот это будет реальностью!" - пишет, вероятно, один из коллег Миловской в сети.

Мнение сотрудниц юстиции разделилось, кто-то указывал на слишком приметные сережки, отсутствие "броников" и касок, другие же уловили флер романтизма и поставили лайки, написали "жизненно", "нормально, а главное без пафоса".