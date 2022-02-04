Арбитраж Югры взыскал с УКСа Тюменской области 387,4 миллионов

Арбитражный суд Югры взыскал с Управления капитального строительства Тюменской области 387,4 млн руб. за срыв сроков поставки томографов в больницу Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU.

С иском в суд обратилась компания "Дельрус-ДВРЦ".

Срок контрактов на поставку медицинского оборудования истек в августе прошлого года. Больница была не готова к установке техники и потому сроки поставки были сорваны. Организация потребовала принять товар и оплатить контракт.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. По планам властей, ее должны были запустить в конце августа.