04 Февраля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Арбитраж Югры взыскал с УКСа Тюменской области 387,4 миллионов

Арбитражный суд Югры взыскал с Управления капитального строительства Тюменской области 387,4 млн руб. за срыв сроков поставки томографов в больницу Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU.

С иском в суд обратилась компания "Дельрус-ДВРЦ".

Срок контрактов на поставку медицинского оборудования истек в августе прошлого года. Больница была не готова к установке техники и потому сроки поставки были сорваны. Организация потребовала принять товар и оплатить контракт.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. По планам властей, ее должны были запустить в конце августа.

Теги: Дельрус-ДВРЦ, больница, Нижневартовск, суд, иск



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