04 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Россия, Германия, флаги (2015) | Фото:

МИД ФРГ отреагировал на запрет вещания Deutsche Welle в России

МИД ФРГ назвало безосновательным запрет вещания Deutsche Welle в России. Немецкие дипломаты считают, что это создаст "новую напряженность для германо-российских отношений".

"Мы отвергаем сравнение между Deutsche Welle и вещателем RT DE", - говорится в заявлении министерства.

Ведомство утверждает, что Deutsche Welle работает в России как независимая организация, у ее журналистов есть разрешения, а у RT в Германии нет лицензии на вещание, и он ее не запрашивал, пишет Regnum.

3 февраля МИД России запретил вещание Deutsche Welle в ответ на аналогичные меры против RT DE в Германии. Корреспондентский пункт будет закрыт, а СМИ признают иноагентом.

Напомним, в сентябре прошлого года видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, а также пояснить причины их введения.

В YouTube пояснили, что немецкие каналы RT нарушали правила о "ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19".

МИД РФ назвал удаление каналов RT на YouTube проявлением цензуры и признаком "развязанной против России информационной войны". Министерство обратится к компетентным ведомствам с предложением "о разработке и принятии в отношении хостинга и немецких СМИ ответных мер".

Теги: МИД ФРГ, Deutsche Welle, Россия



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