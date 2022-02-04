04 Февраля 2022
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Общество Дальневосточный ФО Магаданская область
милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

В Магаданской области предложили создавать приюты для собак на территории исправительных колоний

Губернатор Магаданской области Сергей Носов озвучил предложение создавать приюты для бездомных собак при исправительных колониях. По его словам, инициатором выступил глава местного управления ФСИН.

"Поступило очень интересное предложение от главы УФСИН по Магаданской области. Он цифры называет очень интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных. Уже посчитали, что они могут сами их построить, а мы можем их профинансировать, заключив соглашение. Собаки содержатся в вольерах, а не в каменных постройках", - рассказал губернатор.

"Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание. И животные перевоспитываются, и человек. Немедленно проработать, это злободневная тема, это одно из хороших предложений", - цитирует Носова "Интерфакс".

Ранее в центральной части Магадана был введен режим ЧС из-за большого количества бездомных собак, которые нападают на граждан.

Теги: бездомные собаки, приют для животных, исправительная колония, магадан, сергей носов



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