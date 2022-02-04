Журналистка "Новой газеты" Милашина уехала из России из-за угроз от чеченских властей

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина на время уехала из России из-за угроз, которые поступают в ее адрес от чеченских властей. Инициатором отъезда Милашиной выступила редакция, которая предлагает считать это "командировкой".

"На этом (отъезде – прим. ред.) настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится", - цитирует Милашину "Подъем".

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров называл Милашину "террористкой", ему не нравились публикации "Новой газеты", посвященные нарушению прав в республике. Также Казыров и его окружение призывали закрыть издание, взывая, в том числе, к высшему руководству страны. В Кремле, впрочем, предложили Кадырову обратиться в суд.

Между тем, редакция "Новой газеты" обращалась в Следственный комитет с просьбой проверить угрозы и возбудить уголовное дело, но СКР пока так и не отреагировал.