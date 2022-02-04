04 Февраля 2022
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Политика За рубежом Украина
Коллаж, Реджеп Эрдоган, Крым (2021) | Фото: Накануне.RU

Производство "Байрактаров" и поддержка крымских татар: о чем договорились Эрдоган и Зеленский

Украина и Турция подписали 12 межгосударственных соглашений. Одним из важнейших в этом плане стало Соглашение о свободной торговле (ЗСТ), направленное на то, чтобы увеличить объём двусторонней торговли до 10 млрд долларов в год. Стоит отметить, что в прошлом году товарооборот значительно вырос и без режима ЗСТ. В стоимостном выражении он достиг отметки в 7,5 млрд долларов, увеличившись на 60% по сравнению с 2020 годом.

На брифинге перед визитом турецкой делегации министр обороны Украины Алексей Резников заявил о намерении подписать рамочное соглашение о производстве турецких беспилотных летательных аппаратов на Украине. В итоге был подписан Меморандум о взаимопонимании между Турецким институтом стандартов и Украинским научно-исследовательским и учебным центром проблем стандартизации, сертификации и качества.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что придаёт особое значение положению "родственников" - крымских татар и назвал этот вопрос одним из важнейших в турецко-украинских отношениях. Однако, насколько можно судить, помогать Киеву возвращать контроль над Крымом в Анкаре не намерены.

"Речь идет о поддержке крымских татар, строительстве жилья для вынужденных переселенцев из Крыма. В этом вопросе действительно есть прогресс. Мы уверены, что скоро будет результат, а именно реализация этого важного проекта в Херсоне, Николаеве и Киеве", — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Теги: Эрдоган, Зеленский, Турция, Украина



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