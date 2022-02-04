04 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
пистолет (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на 8 лет посадили грабителя, напавшего на салон сотовой связи и МФК

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Дмитрия Клепалова к 8 годам лишения свободы за разбойные нападения на офис микрофинансовой организации и салон сотовой связи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, первый инцидент произошел в МФО на ул. Техническая 3 апреля прошлого года. Около 13.44 Клепалов вошел в помещение и, угрожая пистолетом сотруднице офиса, связал ей руки скотчем. После, применяя в отношении последней насилие, опасное для жизни и здоровья, а также выражая угрозы применения такого насилия, потребовал от девушки передать ему денежные средства. Потерпевшая, боясь за свою жизнь, выполнила требования грабителя и открыла ящик с 9 тыс. рублей под рабочим столом. Забрав наличные, злоумышленник привязал девушку к креслу и скрылся с места преступления.

Уже 6 апреля около 15.58 Клепалов наведался в помещение офиса по продаже сотовых телефонов, расположенного на ул. Техническая. Действуя по аналогичной схеме, он потребовал у сотрудника салона передать ему принадлежащие компании сотовые телефоны. С витрины были украдены сотовые телефоны на общую сумму свыше 356 рублей.

В ходе расследования уголовного дела, органом следствия изъят у осужденного и возвращен владельцу 31 похищенный телефон. Свое наказание злоумышленник проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, грабитель, суд, салон сотовой связи, банк



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