В Екатеринбурге на 8 лет посадили грабителя, напавшего на салон сотовой связи и МФК

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Дмитрия Клепалова к 8 годам лишения свободы за разбойные нападения на офис микрофинансовой организации и салон сотовой связи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, первый инцидент произошел в МФО на ул. Техническая 3 апреля прошлого года. Около 13.44 Клепалов вошел в помещение и, угрожая пистолетом сотруднице офиса, связал ей руки скотчем. После, применяя в отношении последней насилие, опасное для жизни и здоровья, а также выражая угрозы применения такого насилия, потребовал от девушки передать ему денежные средства. Потерпевшая, боясь за свою жизнь, выполнила требования грабителя и открыла ящик с 9 тыс. рублей под рабочим столом. Забрав наличные, злоумышленник привязал девушку к креслу и скрылся с места преступления.

Уже 6 апреля около 15.58 Клепалов наведался в помещение офиса по продаже сотовых телефонов, расположенного на ул. Техническая. Действуя по аналогичной схеме, он потребовал у сотрудника салона передать ему принадлежащие компании сотовые телефоны. С витрины были украдены сотовые телефоны на общую сумму свыше 356 рублей.

В ходе расследования уголовного дела, органом следствия изъят у осужденного и возвращен владельцу 31 похищенный телефон. Свое наказание злоумышленник проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.