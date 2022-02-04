Россия несет колоссальные потери в деньгах из-за остановки въездного туризма - Ростуризм

Россия несет колоссальные потери в деньгах из-за остановки въездного туризма – более $11 млрд руб. в год, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее мнению, введение электронной визы могло бы стать хорошим подспорьем для возобновления хоть какого-то въездного потока.

"Наше предложение — ввести электронные визы для граждан тех стран из числа 52-х, с которыми Россия возобновила авиасообщение и откуда к нам можно приезжать с целью туризма. Мы обсуждаем это предложение с МИДом", - сообщила Догузова в интервью "Известиям".

"От иностранного турпотока очень зависят Санкт-Петербург, Москва, Золотое кольцо и другие. Полностью заместить иностранный турпоток внутренним — сложно", - добавляет глава Ростуризма.