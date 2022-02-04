Суд в Петербурге отправил под домашний арест напавшего на коллегу экс-сотрудника ДПС

В Петербурге Василеостровский районный суд отправил под домашний арест до 2 апреля бывшего инспектора ДПС, который в помещении дежурной части сломал руку оперативнице угрозыска.

О такой мере пресечения просило следствие, пишет Regnum. Александр Колесников обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном должностным лицом, с применением насилия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Колесников и его коллега, а также оперуполномоченный полиции, с которой у них произошел конфликт, уволены со службы. Также сообщалось об увольнении начальника отдела ГИБДД по Василеостровскому району, однако позже эту информацию опровергли.

Инцидент произошел в дежурной части 37 отдела полиции в Василеостровском районе города в ночь на 1 февраля. По данным СМИ, 24-летняя сотрудница уголовного розыска Алена Юдина сделала замечание припарковавшимся сотрудникам ГИБДД Дмитрию Перенюку и Александру Колесникову. После этого они догнали девушку в дежурной части и потребовали предъявить служебное удостоверение, а также пригрозили рапортом об оскорблении сотрудника ГИБДД при исполнении.

На кадрах видеозаписи один из сотрудников дорожно-постовой службы просит предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница угрозыска его толкает, после чего женщину валят на пол. При этом она говорит "сломаете", раздается звук, похожий на хруст и доносятся крики от боли. Позже выяснилось, что девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости.