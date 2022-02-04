04 Февраля 2022
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

У москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест на ковид после выздоровления

В Москве у переболевших коронавирусом граждан перестали брать повторный, контрольный ПЦР-тест, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько поликлиник и call-центр по COVID-19. В одной из поликлиник заявили, что повторные тесты "сейчас никто не берет", а карантин закроется автоматически.

Ранее стало известно об отмене карантина для контактных – ранее им предписывалось не менее недели находиться на самоизоляции.

"Эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства "омикрона": очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. В целом по стране это 17-20% людей, которых мы выявили. В Москве это 40% людей, которые считаются инфицированными. При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, - при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене карантина", - заявила главный санитарный врач России Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Теги: пцр-тест, контроль, москва, контактные, карантин



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