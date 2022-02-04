Голодающим рабочим сельхозпредприятия "Лотас" выплатят зарплаты и дадут новые места

Рабочим сельхозпредприятия ООО "Лотас", расположенного в Красноуфимском районе, не только выплатят годовой простой в заработной плате, но и трудоустроят на новые места. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

"Наше министерство держит данную ситуацию на контроле, не должны пострадать жители, работники предприятия. Достигнута договоренность, что все люди будут трудоустроены, задолженности по заработной плате быть не должно. Задолженность будет погашена, и сотрудники будут устроены на новом предприятии, то есть уровень безработицы в Красноуфимском районе по нашему направлению не увеличится", - сказал Бахтерев.

Напомним, жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2, сотрудники прекратившего деятельность сельхозпредприятия ООО "Лотас", объявили голодовку и обратились к главе государства Владимиру Путину, заявив, что их предприятие переживает рейдерский захват. Красноуфимский отдел СК возбудил в отношении бывшего владельца предприятия Владимира Айметова уголовное дело. Источник в правоохранительных органах также подтвердил, что между прежним и новым руководителями предприятия продолжается конфликт из-за передачи документации и сельхозтехники.

В свою очередь, рабочие защищают бывшего директора, который, по их словам, за 10 лет превратил увядающий бизнес в крупное и процветающее предприятие. Однако после внутрикорпоративных разборок, где также может фигурировать и крупный долг, у Айметова якобы отобрали "Лотас" и передали в руки "своему человеку".

Позднее рабочих уговорили прекратить голодовку, пообещав в ближайшие дни урегулировать конфликт. Для этого действующий директор ООО "Лотас" Игорь Егоров должен встретится с супругой и партнером бывшего начальника предприятия Валентиной Айметовой и обсудить проблему.