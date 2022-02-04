Куйвашеву выписали премию "задним числом" за получение госнаграды

Губернатору и членам правительства Свердловской области будут давать премию за получение госнаград.

Соответствующий указ за подписью и.о. главы региона Алексея Шмыкова опубликован на областном интернет-портале правовой информации. Примечательно, что губернатор Евгений Куйвашев не стал подписывать указ о выплате премии самому себе, переложив эту обязанность на Шмыкова.

Согласно подписанному на днях документу, сам губернатор и члены свердловского правительства будут премированы за получение госнаград… с 1 апреля 2021 года. Уточняется, что деньги на эти цели возьмут из областного бюджета.

В конце прошлого года Куйвашев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Таким образом, он получит премию "задним числом".

Как сообщало Накануне.RU, в декабре на Среднем Урале был отправлен в отставку глава Белоярского городского округа Андрей Горбов. В прокуратуре выяснили, что мэр попался на нарушениях антикоррупционного законодательства и несколько лет выписывал премии самому себе.