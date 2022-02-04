Через два года в Югре не останется обманутых дольщиков

Уральский полпред Владимир Якушев провёл совещание, посвящённое проблемам обманутых дольщиков Югры. По его словам, к концу 2023 г. таких жителей ХМАО больше не будет, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

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На начало февраля 2022 г. проблемными в Югре признаны 16 объектов (из них в Сургуте – 11, в Нефтеюганске – 4, в посёлке городского типа Фёдоровский (Сургутский район) – 1). Пострадали 1 тыс. 564 жителя, заключивших договоры долевого участия. Способы решения существующей проблемы для каждого объекта подбираются индивидуально: так, финансирование мероприятий по завершению строительства шести объектов осуществляется совместно с ППК "Фонда развития территорий". Четыре объекта в Сургуте и Нефтеюганске достраивают сами застройщики, которые сумели найти средства на завершение строительства. Кроме того, несколько домов достраиваются с привлечением частных инвесторов: в регионе для этого проработана необходимая нормативная база.

"Важно понимать, что для завершения всех объектов требуется не только достроить дома, но и пройти все необходимые документальные процедуры. Нужно приложить все усилия, чтобы ускорить все процессы, где это возможно. Кроме того, нужно вести диалог с застройщиками, чтобы погоня за соблюдением сроков не привела их к банкротству. Самое главное, к концу 2023 г. обманутых дольщиков в Югре быть не должно!", - сказал Якушев.