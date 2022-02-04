04 Февраля 2022
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Политика За рубежом
посольство РФ в США (2017) | Фото: www.bbc.com

Российское посольство посчитало креативным сценарий Госдепа о "вторжении" России на Украину

Посольство РФ в США заявило, что не удивлено появлению "нового креативного сценария" о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом".

"Это свойственно США", - говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Там напомнили, что международное сообщество помнит, "на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла".

3 февраля Пентагон заявил, что российские власти могут создать фейковое "пропагандистское" видео предполагаемого нападения украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия . В Госдепе добавили, что эту информацию предоставила американская разведка.

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая в Совете безопасности ООН в 2003 году, продемонстрировал пробирку, якобы содержащую образцы иракского химического оружия, доказывая тем самым необходимость проведения военной операции в Ираке. Позднее после свержения правительства Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения в стране найдено не было. Выяснилось, что пробирки оказались фальшивками.

Теги: посольство рф, госдеп, вторжение на украину



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