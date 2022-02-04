04 Февраля 2022
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Валерия Васнецова (2022) | Фото: Instagram Валерии Васнецовой / Союз биатлонистов России

Российская биатлонистка Васнецова голодает в пекинском ковидном обсерваторе

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин, сообщила о крайне скудном рационе в обсерваторе, куда ее поместили.

"Я очень сильно похудела. У меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень устала", - написала девушка на своей странице в Instagram.

"Это реально проблема. Крик души остающейся на карантине Леры Васнецовой. Разнообразить меню для карантинщиков пока не получается ((( Проблема в том что, туда ничего не разрешают передавать – ни еду, ни лекарства, ничего", - сообщил в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Он добавил со ссылкой на главу СБР Виктора Майгурова, что через IBU (Международный союз биатлонистов) в МОК направлен запрос – в оргкомитет и комиссию спортсменов. "Пообещали, что что-то изменят", - пояснил Аверьянов.

Васнецову в сборной заменит Евгения Буртасова, накануне она прилетела в Пекин из Москвы. Ранее Майгуров сообщил, что Васнецова после "освобождения" из обсерватора улетит домой.

Валерия Васнецова(2022)|Фото: Instagram Валерии Васнецовой / Союз биатлонистов России

Теги: валерия васнецова, биатлон, ковид, олимпиада в пекине



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