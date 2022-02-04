04 Февраля 2022
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Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

Около трети болевших коронавирусом в январе не получали бесплатные лекарства

30% опрошенных волонтерами Общероссийского народного фронта граждан России, переболевших в январе COVID-19 амбулаторно, не получили бесплатные лекарства.

В исследовании приняли участие 29 тыс. человек из всех субъектов. В Хабаровском крае 84% опрошенных пациентов, диагноз которых был официально зарегистрирован в поликлинике, заявили, что не получили бесплатные препараты для коронавирусной терапии.

В Новгородской области эта цифра составляет 78,2%, в Нижегородской области – 75,9%, в Иркутской области – 75,7%, в Смоленской области – 73,8%, в Рязанской области – 68,6%, во Владимирской области – 64,1%, в Астраханской области – 61,1% и в Псковской области – 60,5%.

Тем временем, по данным ОНФ, Москва и Петербург, которые находятся на пике заболеваемости, демонстрируют хорошие показатели по обеспеченности лекарствами. В Москве лекарства не получили 29,2% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 38,3%.

Наиболее положительные результаты демонстрирует Пензенская область – там лекарства не выдали 14,4% больных от общего числа респондентов. Далее следует Мурманская область – 24,4% опрошенных остались без лекарств. В Тульской области и Хакасии – 32,6% и 36,4% соответственно.

Пациенты с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него должны получать лекарства на дом, чтобы исключить поход в аптеку и медицинское учреждение, пишут "Ведомости".

Напомним, россияне в 2021 году потратили более 64 млрд рублей на лекарства против коронавируса.

Больше всего денег россияне потратили на умифеновир (ранее назывался "Арбидол") — 16,8 млрд рублей, на иммуномодулятор интерферон альфа-2B — 7,2 млрд рублей, на средство для лечения COVID-19 "Фавипиравир" — 2,9 млрд рублей, на "Дексаметазон" — 1 млрд рублей.

Теги: коронавирус, эпидемия, лекарства



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Ранее 18.01.2022 09:13 Мск Россияне за год потратили более 64 млрд рублей на лекарства против коронавируса


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