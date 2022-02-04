Минэкономики обсуждает возможность ликвидации закрытого бизнеса до "одного шага"

В Минэкономразвития обсуждается проект поправок в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Они призваны упростить процедуру ликвидации недействующего бизнеса. Речь идет о малых и средних предприятиях, которых наделят правом закрывать юридическое лицо, подав в Федеральную налоговую службу лишь одно заявление о прекращении деятельности.

На основании него налоговая служба сама проведет все необходимые для ликвидации процедуры — проверит наличие задолженностей, судебных запретов, незавершенных камеральных проверок. Как ожидается, процесс будет занимать не более пяти дней.

В настоящее время, чтобы официально закрыться, юрлица и ИП, у которых есть сотрудники, должны пройти процедуру из девяти шагов, в том числе трижды подать заявление в налоговую, дважды подготовить бухгалтерский баланс, связаться со службой занятости, снять с учета кассу, опубликовать информацию о ликвидации в СМИ, на что требует до полутора лет.

Теперь, согласно поправкам, все эти административные задачи возьмет на себя ФНС, сообщает РБК.

Тем временем, Федеральная налоговая служба России в ближайшее время планирует запустить сервис платежей для самозанятых. Новый функционал позволит им выставлять счета для покупателей и отправлять их на почту, а также в любой популярный мессенджер.