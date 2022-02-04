За две недели программы туристического кешбэка россиянам вернули 1 млрд рублей

Всего за две недели действия программы туристического кешбэка на счета граждан России были возвращены 1 млрд рублей.

Это пятая часть от годового бюджета действующей в стране программы. Как сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, желающим сэкономить на отдыхе внутри страны стоит поторопиться. По ее оценке, внутренний туризм восстанавливается рекордными темпами: в 2022 году количество поездок уже превысит показатель 2019 года.

При этом отмечается, что без иностранных туристов РФ теряет $11 млрд в год. По этой причине Ростуризм обсуждает с Министерством внутренних дел возможность ввести электронные визы для граждан тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, российская туристическая отрасль смогла восстановиться на 87% к допандемийному 2019-му году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в минувшем году внутренними перелетами воспользовались 89 млн пассажиров – это на 22% больше, чем в 2019 году.