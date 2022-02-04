Налоговики готовят сервис платежей для самозанятых

Федеральная налоговая служба России в ближайшее время планирует запустить сервис платежей для самозанятых.

Он будет доступен напрямую из приложения "Мой налог". Новый функционал позволит самозанятым выставлять счета для покупателей и отправлять их на почту, а также в любой популярный мессенджер.

Участники рынка уже подтвердили информацию о планируемом нововведении. Как считают эксперты, потребность в появлении такого сервиса высока. Его правильная реализация позволит снизить размер комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы трансакции, пишут "Известия".

Напомним, число самозанятых в России впервые сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей. Примечательно, что за год число самозанятых практически удвоилось – в конце 2020 года их насчитывалось 1,6 млн.