04 Февраля 2022
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Экономика В России
швейная машинка, потрной, малый бизнес, самозаняты (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Налоговики готовят сервис платежей для самозанятых

Федеральная налоговая служба России в ближайшее время планирует запустить сервис платежей для самозанятых.

Он будет доступен напрямую из приложения "Мой налог". Новый функционал позволит самозанятым выставлять счета для покупателей и отправлять их на почту, а также в любой популярный мессенджер.

Участники рынка уже подтвердили информацию о планируемом нововведении. Как считают эксперты, потребность в появлении такого сервиса высока. Его правильная реализация позволит снизить размер комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы трансакции, пишут "Известия".

Напомним, число самозанятых в России впервые сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей. Примечательно, что за год число самозанятых практически удвоилось – в конце 2020 года их насчитывалось 1,6 млн.

Теги: ФНС, самозанятые, налоги



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