Российская нейросеть предскажет результат сдачи ЕГЭ

Российские ученые создали нейросеть, которая способна спрогнозировать результат школьника при сдаче ЕГЭ.

Система специалистов Сеченовского университета сделает свой расчет на основе итогов пробных экзаменов, оценок, достижений на олимпиадах. Также во внимании искусственного интеллекта окажется темперамент и психотип ученика.

По словам экспертов, такой прогноз будет полезен родителям или руководству школы, так как ученик свои возможности знает и сам, как и его учитель. Каким образом использование программы скажется на успеваемости, будет зависеть от психотипа ученика.

Работу программы проверили на нескольких сотнях учеников из предуниверсария. Как говорят разработчики, точность ее предсказаний составила 85%, сообщают "Известия".

Тем временем, информационно-коммуникационная платформа для российских школьников и учителей "Сферум", разработанная по заказу кабмина РФ, имеет бреши в безопасности, позволяющие кому угодно связаться, в том числе тайно, с любым школьником, зарегистрированным в сети.