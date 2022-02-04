Россия сразу на четверть сократила экспорт пшеницы и ячменя

К концу января 2022 года Россия резко сократила вывоз пшеницы, ячменя, кукурузы за рубеж.

В натуральном выражении речь идет о цифре в 25–30%, говорится в материалах Минсельхоза, который использовал данные Федеральной таможенной службы. За последние годы вывоз зерновых из России настолько значительно не сокращался. Но тому есть причины: в этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года) в РФ на 10% снизился урожай зерновых, говорят эксперты. Кроме того, аграрии неохотно продают сырье на экспорт, так как после введения плавающей пошлины это стало невыгодно.

Как отмечает Минсельхоз, запасы зерна, которые появятся из-за его низкого вывоза, могут послужить дополнительным стабилизирующим фактором для внутреннего рынка, сообщают "Известия".

Напомним, в ближайшее время пшеничная мука в магазинах России может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%.