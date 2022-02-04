04 Февраля 2022
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Общество Приволжский ФО
В цехе, работающем по системе Matller (2022) | Фото: Matller

В Татарстане "промаркировали" сотрудников мясокомбината

Во входящем в агрохолдинг Ильшата Фардиева мясоперерабатывающим предприятии "Агросила. Челны-МПК" реализован учет производительности работников по системе Mattler.

С этой целью каждому сотруднику присвоен номер, который размещен на его форменном головном уборе. На линии установлена камера, которая высчитывает трудозатраты каждого человека и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры.

В режиме реального времени как руководитель, так и сам сотрудник могут узнать результаты. Программа автоматически считает ежедневную выработку и зарплату.

В цехе, работающем по системе Matller(2022)|Фото: Matller

Как отмечают в компании, благодаря нововведению производительность увеличилась на 15%. Руководство планирует нарастить этот показатель до 25%, сообщает "Коммерсант".

Теги: Татарстан, технологии



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