В Татарстане "промаркировали" сотрудников мясокомбината

Во входящем в агрохолдинг Ильшата Фардиева мясоперерабатывающим предприятии "Агросила. Челны-МПК" реализован учет производительности работников по системе Mattler.

С этой целью каждому сотруднику присвоен номер, который размещен на его форменном головном уборе. На линии установлена камера, которая высчитывает трудозатраты каждого человека и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры.

В режиме реального времени как руководитель, так и сам сотрудник могут узнать результаты. Программа автоматически считает ежедневную выработку и зарплату.

Как отмечают в компании, благодаря нововведению производительность увеличилась на 15%. Руководство планирует нарастить этот показатель до 25%, сообщает "Коммерсант".