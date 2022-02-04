Попова объяснила отмену карантина для контактировавших с больными COVID-19

Обязательный карантин для людей, которые имели контакт с больными коронавирусом, не имеет смысла при распространении разновидности COVID-19 под названием "омикрон".

Как сообщили глава Роспотребнадзора Анна Попова, все дело в том, что данный штамм более заразен, но гораздо реже вызывает тяжелое течение заболевания, сообщила Попова в эфире телеканала "Россия 1". Отмечается, что при таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных теряют смысл.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время Россия может не ждать локдаунов или каких-либо других новых ограничений из-за COVID-19. По его словам, в скором времени напротив часть covid-мер будет снята.