Следить за зимней Олимпиадой планируют 66% россиян

Социологи узнали об отношении россиян к Олимпийским Играм в Пекине.

О том, что в феврале начнется Олимпиада, знают 83% опрошенных граждан. Следить за ходом Игр обещает 66% респондентов, из них 17% планируют регулярно смотреть трансляции. 7% участников исследования заявили о намерении наблюдать за теми соревнованиями, в которых у российских спортсменов есть шансы на получение медалей.

Как показал опрос россиян, все зависит от хода Олимпиады – если будут удачные выступления, то группа следящих будет увеличиваться.

По мнению 42% участников исследования, российские спортсмены займут 2 или 3 место, 25% считают, что первое место, 15% – что 4-5 место, сообщают "Ведомости".

Напомним, Олимпийский комитет России назвал имена знаменосцев нашей сборной на открытии Олимпиады в Пекине. Ими станут конькобежка, серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина и хоккеист, олимпийский чемпион Вадим Щипачев.