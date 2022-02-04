Депутат Госдумы от Чечни: "Отрезании голов" членам семьи Янгулбаева не следует воспринимать дословно

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Шамсаил Саралиев призвал считать угрозы депутата Госдумы Адама Делимханова об "отрезании голов" членам семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева метафорой.

"Это выражение на чеченском. Это похоже на русский оборот "И полетят головы", заявил Саралиев. По его словам, "это не значит, что кто-то возьмет тесак и пойдет рубить головы", сообщает "Коммерсант".

Напомним, федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинули Россию, а его жену задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров высказал угрозы в адрес Янгулбаева, заявив, что его семью "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Затем к нему присоединился "единоросс" Адам Делимханов, который на чеченском языке пообещал преследовать семью бывшего судьи, "пока не отрежем ваши головы и не убьем вас".

Генпрокуратуру РФ призвали дать оценку этому высказыванию, но о реакции ведомства ничего неизвестно. На этом фоне в Грозном прошел "несанкционированный" митинг против семьи Янгулбаевых, на него собралось более 400 тыс. человек.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля.