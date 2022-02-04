ФК "Урал" досрочно расторг контракт с полузащитником Ибрахимаем

Полузащитник екатеринбургского ФК "Урал" Илдрен Ибрахимай покидает команду. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Сегодня контракт с хавбеком был расторгнут досрочно. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 26-летний Ибрахимай почти не играл. На счету футболиста всего три появления на поле в составе уральцев и ни одного результативного действия в данных матчах.

Напомним, Ибрахимай перебрался в "Урал" в январе прошлого года из норвежского "Викинга", где он действовал на позиции нападающего. Его контракт с екатеринбуржцами был рассчитан на 3,5 года. Также игрок выступал за сборную Косово.

Футболист уже исключен из заявки уральцев в Российской Премьер-лиге.