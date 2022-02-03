Памяти ради. Свой лыжный поход десантники посвятили Ржевскому сражению

04 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
ржев, памятник, великая отечественная (2022) | Фото: РИА Победа РФ

Памяти ради. Свой лыжный поход десантники посвятили Ржевскому сражению

Участники лыжного перехода, который посвящен 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции, посетят мемориал Советскому солдату в Тверской области. Они почтут память павших лично, а те, у кого такой возможности нет, могут сделать это иначе.

ржев, памятник, великая отечественная(2022)|Фото: РИА Победа РФ

Сложно поспорить с утверждением, что память о Великой Отечественной войне, ее печальных и победных датах важно сохранить. Ради этого скульпторы создают памятники, поражающие пронзительной красотой, прозаики и поэты пишут книги, режиссеры снимаются фильмы. А 80 десантников Тульского воздушно-десантного соединения и Рязанского училища ВДВ им. Маргелова отправились в лыжный переход, посвятив его 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции. Стартовал поход 27 января 2022 года, а завершится уже 12 февраля в подмосковном парке «Патриот». Им не страшна и тысяча километров, ведь главная цель – пройти по Московской, Калужской и Смоленской областям, ставшие 80 лет назад ареной кровавых сражений.

Десантники посетят мемориальный комплекс Советскому солдату в Тверской области, возложат к нему цветы, таким образом, почтут память погибших в этой битве. Мемориал был открыт в 2020 году и стал одним из самых впечатляющих своей мощью и красотой памятников солдату. Скульптура стремится ввысь на 25 метров и стоит на кургане высотой 10 метров. Глядя на мемориал, понимаешь, какими титаническими силами далась победа.

«Здесь раньше вставала земля на дыбы…», - поёт Высоцкий, и, пожалуй, эти слова можно применить именно к этой земле. Сухие и безжалостные списки имён погибших и пропавших без вести – это не единственное, что осталось от бывавших здесь солдат.

Битва подо Ржевом вошла в литературную хронику. К этой теме обращались Твардовский, Шумилин, Михин, Кондратьев. Повести последнего были неоднократно экранизированы. Первый фильм «Сашка» по одноименной повести Кондратьева был снят в 1981 году. По повести «Искупить кровью» фронтовика Вячеслава Кондратьева режиссером Игорем Копыловым был снят фильм «Ржев», который вышел на российские экраны в 2019 году. Помощь в съемках военной драмы оказывал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, дед которого тоже прошёл Ржевскую битву.

Повесть «Искупить кровью» и фильм «Ржев» пропитаны ужасом войны. Они затрагивают вопросы человеческого выбора и рассказывают об «окопном братстве» во время кровопролитных боев под деревней Овсянниково в 1942 году. Общая беда объединила людей и теперь им предстоит забыть о прошлом, ведь на кону будущее. В ходе жестоких сражений от целой роты осталась лишь треть. Солдаты ранены, сломлены, их гложет усталость и надежда на скорый приход подкрепления. Но приказ из штаба отправляет их на верную гибель: деревню надо взять любой ценой. Каждый из солдат смирился со своей участью и готов отдать жизнь ради Родины. Неожиданно прибывает младший лейтенант, который выполняет другой приказ: ему велено найти среди еле живых солдат предателя.

Картину тепло встретили критики и зрители. Многие отмечали проработку боя и высокое качество графики. При этом фильм понятен даже юному зрителю, поэтому его часто показывают в рамках патриотического воспитания и уроков истории, посвященных Великой Отечественной войне. Работа режиссёра, литературный фундамент, хорошая актерская игра, красивая графика и работа оператора – всё это сделало фильм «Ржев» отличным способом не выходя из квартиры почувствовать пороховые залпы уже далекой войны, о которой на Тверской земле теперь напоминает мемориал Советскому солдату.

Теги: битва подо ржевом, фильм ржев, десантники, лыжный поход, мемориал советскому солдату, евгений пригожин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3151

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети