Памяти ради. Свой лыжный поход десантники посвятили Ржевскому сражению

Участники лыжного перехода, который посвящен 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции, посетят мемориал Советскому солдату в Тверской области. Они почтут память павших лично, а те, у кого такой возможности нет, могут сделать это иначе.

Сложно поспорить с утверждением, что память о Великой Отечественной войне, ее печальных и победных датах важно сохранить. Ради этого скульпторы создают памятники, поражающие пронзительной красотой, прозаики и поэты пишут книги, режиссеры снимаются фильмы. А 80 десантников Тульского воздушно-десантного соединения и Рязанского училища ВДВ им. Маргелова отправились в лыжный переход, посвятив его 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции. Стартовал поход 27 января 2022 года, а завершится уже 12 февраля в подмосковном парке «Патриот». Им не страшна и тысяча километров, ведь главная цель – пройти по Московской, Калужской и Смоленской областям, ставшие 80 лет назад ареной кровавых сражений.

Десантники посетят мемориальный комплекс Советскому солдату в Тверской области, возложат к нему цветы, таким образом, почтут память погибших в этой битве. Мемориал был открыт в 2020 году и стал одним из самых впечатляющих своей мощью и красотой памятников солдату. Скульптура стремится ввысь на 25 метров и стоит на кургане высотой 10 метров. Глядя на мемориал, понимаешь, какими титаническими силами далась победа.

«Здесь раньше вставала земля на дыбы…», - поёт Высоцкий, и, пожалуй, эти слова можно применить именно к этой земле. Сухие и безжалостные списки имён погибших и пропавших без вести – это не единственное, что осталось от бывавших здесь солдат.

Битва подо Ржевом вошла в литературную хронику. К этой теме обращались Твардовский, Шумилин, Михин, Кондратьев. Повести последнего были неоднократно экранизированы. Первый фильм «Сашка» по одноименной повести Кондратьева был снят в 1981 году. По повести «Искупить кровью» фронтовика Вячеслава Кондратьева режиссером Игорем Копыловым был снят фильм «Ржев», который вышел на российские экраны в 2019 году. Помощь в съемках военной драмы оказывал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, дед которого тоже прошёл Ржевскую битву.

Повесть «Искупить кровью» и фильм «Ржев» пропитаны ужасом войны. Они затрагивают вопросы человеческого выбора и рассказывают об «окопном братстве» во время кровопролитных боев под деревней Овсянниково в 1942 году. Общая беда объединила людей и теперь им предстоит забыть о прошлом, ведь на кону будущее. В ходе жестоких сражений от целой роты осталась лишь треть. Солдаты ранены, сломлены, их гложет усталость и надежда на скорый приход подкрепления. Но приказ из штаба отправляет их на верную гибель: деревню надо взять любой ценой. Каждый из солдат смирился со своей участью и готов отдать жизнь ради Родины. Неожиданно прибывает младший лейтенант, который выполняет другой приказ: ему велено найти среди еле живых солдат предателя.

Картину тепло встретили критики и зрители. Многие отмечали проработку боя и высокое качество графики. При этом фильм понятен даже юному зрителю, поэтому его часто показывают в рамках патриотического воспитания и уроков истории, посвященных Великой Отечественной войне. Работа режиссёра, литературный фундамент, хорошая актерская игра, красивая графика и работа оператора – всё это сделало фильм «Ржев» отличным способом не выходя из квартиры почувствовать пороховые залпы уже далекой войны, о которой на Тверской земле теперь напоминает мемориал Советскому солдату.