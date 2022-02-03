Белоусов предложил вернуть программу по утилизации старых авто

В России может возобновиться программа по утилизация старых автомобилей. По крайней мере с таким предложением на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России" выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Такую программу, конечно, надо возобновить. Но, во-первых, сейчас нужно посмотреть, чтобы мы не повторяли тех ошибок, что были сделаны раньше. Чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего по разделению этих ресурсов. Второе - сейчас российский и мировой автопром находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не стороны спроса. Хорошо известна проблема электронных компонентов, которых не хватает для того, чтобы покрыть спрос, из-за этого растут цены. Поэтому нам нужно правильно выбрать момент, чтобы эту программу запустить", - заявил Белоусов.

В свою очередь президент попросил дать соответствующее поручение Минпромторгу, а позднее доложить подготовленные предложения.

Напомним, что программа утилизации старых автомобилей в России была приостановлена в 2019 году спустя почти 10 лет. Под нее попадали как легковые авто, так и грузовая техника, после утилизации которой покупатель получал скидку на приобретение нового автомобиля.