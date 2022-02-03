04 Февраля 2022
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Лаборатория УрФУ (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса "Молнупиравир"

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый препарат для лечения COVID-19 "Молнупиравир" компании "ПРОМОМЕД РУС". Однако при продаже лекарство будет носить название "Эсперавир". Об этом свидетельствуют данные из реестра лекарственных средств.

Препарат опережает мутацию коронавирусной инфекции, позволяя выиграть время для лечения, передает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого.

"В каком-то смысле "Эсперавир" - это новое слово в лечении коронавируса, потому что он действует на другой сайт этого фермента (RdRP). Вот такого удара вирус еще не знает, он его не ожидает. Теперь у нас просто больше инструментов, которые позволяют достичь излечения. Да, вирус еще не знает, что его ударят в эту мишень, и поэтому не подготовит соответствующую мутацию. Мы выиграли очень много времени у этого вируса", - рассказал Белый.

"Эсперавир" будет выпускаться в форме капсул 200 и 400 миллиграммов на заводе "Биохимик", принадлежащем ГК "Промомед" в Республике Мордовия.

Напомним, что именно эта компания в 2020 году выпустила препарат от коронавируса "Арепливир" в форме таблеток. Они также производятся на заводе "Биохимик", но уже в Саранске.

Теги: Минздрав, препарат, коронавирус, Молнупиравир, Эсперавир



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