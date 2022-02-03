В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после порчи картины ученицы Малевича в Ельцин-центре

После того, как неизвестный разрисовал разрисовал картину Анны Лепорской "Три фигуры" во время выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в "Президентском центре Б.Н.Ельцина", полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По всей видимости, один из посетителей выставки нарисовал ручкой глаза героям картины(1932–1934). Работа ученицы Малевича является частью коллекции Государственной Третьяковской галереи и была застрахована "АльфаСтрахованием" на сумму в 74,9 млн рублей.

"По данному факту сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП № 9 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ. В настоящее время представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося", - сказал Горелых.

Напомним, что инцидент произошел еще 7 декабря, однако в правоохранительные органы дирекция Ельцин-центра обратилась только 20 числа. Сумма реставрационных работ составила 250 тыс. рублей. К счастью полотно было застраховано. Несмотря на это, в полиции отказались в возбуждении уголовного дела из-за незначительности ущерба.

Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ".

Также позднее в Ельцин-центре прокомментировали происшествие.