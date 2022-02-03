Глава СКР взял на контроль ситуацию с уральскими семьями, проживающими в аварийном доме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации семей, вынужденных проживать в аварийном доме одного из поселков Свердловской области.

Речь идет о доме №38 на улице Металлистов в п. Билимбай (Под Первоуральском). По словам многодетных мам, здание разваливается на глазах: плесень на стенах, от чего болеют дети, а потолки провисают, который может рухнуть прямо на головы жильцам. Дом поставили в очередь на программу по улучшению жилищных условий, однако уже пять лет со зданием ничего не делается, а соседи в один голос утверждают, что администрация Первоуральска про них забыла.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ, лава следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. организовать проверку по опубликованной информации и представить доклад о ситуации.