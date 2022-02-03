Локдауна не будет. Путин заверил, что covid-ограничений в ближайшее время не предвидится

В ближайшее время Россия может не ждать локдаунов или каких-либо других новых ограничений из-за коронавируса. Об этом сегодня на встрече с членами "Деловой России" завил глава государства Владимир Путин, отметив, что в скором времени напротив часть covid-мер будет снята.

"Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то во втором часу ночи, беседовали, в том числе, и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения", - сказал президент.

Более того, обсуждается вопрос и о снятии ограничений с контактных лиц. Путин напомнил, что данную тему с работодателями и профсоюзами недавно обсуждала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается", - заявил Путин.