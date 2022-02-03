03 Февраля 2022
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Общество Курганская область
народ, толпа, торговый центр (2021) | Фото: Накануне.RU

В Курганской области ввели запрет на посещение ТЦ детьми из-за коронавируса

Из-за усложнившейся эпидемиологической обстановки в Курганской области введены ограничительные меры в отношении несовершеннолетних. Так в ТЦ и кинотеатры региона вход лицам младше 18 лет без сопровождения взрослых запрещен. Более того, проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках и музеях также на время приостанавливаются. 

"С 4 по 18 февраля включительно вводятся ограничения на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Родители и юридические лица или предприниматели, работающие без образования юридического лица, осуществляющие деятельность на территории Курганской области, обязаны принять меры по недопущению нахождения детей младше 18 лет на указанных площадках", - говорится в сообщении.

С 7 февраля вводится запрет проведение мероприятий для детей в культурно-досуговых учреждениях. Заполняемость залов кинотеатров, а также театров музеев и библиотек недолжна превышать 50%.

Проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках разрешается с максимальным количеством участников до 500 человек, проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных площадках, а также предоставление физкультурно-оздоровительных услуг разрешается с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения COVID-19.

Напомним, что ранее в регионе было принято решение о переводе школьников с 4 февраля на дистанционное обучение, за исключением сельских малокомплектных учреждений. Для студентов колледжей и техникумов очно будут проводиться только практические занятия.


 

Теги: ТЦ, коронавирус, дети



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