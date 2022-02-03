03 Февраля 2022
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Рамзан Кадыров (2021) | Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Экс-судью Сайди Янгулбаева в Чечне лишили неприкосновенности

Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики путем тайного голосования прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева за несоответствие требованиям статуса судьи в отставке.

Отставка Янгулбаева теперь считается недействительной, экс-судья может быть лишен неприкосновенности.

Этого ранее добивались власти Чечни, в отношении Янгулбаева хотят возбудить уголовное дело. Официальные лица республики, в том числе Рамзан Кадыров, называли членов семьи Янгулбаева "террористами" и "экстремистами". Ранее в розыск был объявлен один из сыновей Янгулбаева, задержана и доставлена в Чечню жена бывшего судьи. Сыновья мужчины считают, что их преследование политически мотивировано – они выступали с критикой Кадырова и его окружения.

Между тем, в сети появилось видео, снятое на телефон Рамзаном Кадыровым после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Вчера, действительно, состоялась встреча добрая. Были острые вопросы, в которых нужно было личное участие президента, — сказал глава Чечни. — Наш многоуважаемый президент господин Владимир Владимирович всегда поддерживает нас, мы этому рады. Служа народу, служим президенту на все 100%".

Теги: сайди янгулбаев, чечня, рамзан кадыров



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