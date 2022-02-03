Полицейские изъяли 850 литров контрафактного алкоголя у вартовчанина

03 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Контрафактный алкоголь Пермь (2018) | Фото: Прикамское управление Росгвардии

Полицейские изъяли 850 литров контрафактного алкоголя у вартовчанина

В Нижневартовске полицейские изъяли 850 литров контрафактного алкоголя у ранее несудимого 38-летнего местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Его подозревают в незаконном обороте алкоголя. Алкоголь мужчина хранил в гаражном боксе по улице Индустриальная с целью сбыта. Необходимых сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, сотрудникам полиции он не предоставил.

"При осмотре помещения хранилища правоохранителями обнаружено и изъято 69 пятилитровых пластиковых бутылок немаркированной водки и коньяка. Общая стоимость изъятой продукции составила более 300 тысяч рублей. Мужчина занимался продажей суррогата на протяжении года, закупая его в Санкт-Петербурге", - сообщили полицейские.

Образцы спиртных напитков направлены на исследование на предмет соответствия ГОСТу и определения опасности для жизни и здоровья потребителей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: отравление, алкоголь, водка, суррогатный алкоголь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3143

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети