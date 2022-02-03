Полицейские изъяли 850 литров контрафактного алкоголя у вартовчанина

В Нижневартовске полицейские изъяли 850 литров контрафактного алкоголя у ранее несудимого 38-летнего местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Его подозревают в незаконном обороте алкоголя. Алкоголь мужчина хранил в гаражном боксе по улице Индустриальная с целью сбыта. Необходимых сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, сотрудникам полиции он не предоставил.

"При осмотре помещения хранилища правоохранителями обнаружено и изъято 69 пятилитровых пластиковых бутылок немаркированной водки и коньяка. Общая стоимость изъятой продукции составила более 300 тысяч рублей. Мужчина занимался продажей суррогата на протяжении года, закупая его в Санкт-Петербурге", - сообщили полицейские.

Образцы спиртных напитков направлены на исследование на предмет соответствия ГОСТу и определения опасности для жизни и здоровья потребителей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.