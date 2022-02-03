СМИ: В сборной России по хоккею в Пекине есть положительные тесты на COVID-19

В сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине есть положительные ПЦР-тесты на коронавирус. "Спорт-Экспресс" сообщает о шести положительных тестах, в том числе о двух хоккеистах запаса. В то же время у главы ОКР Станислава Позднякова информация об одном "сомнительном" тесте у хоккеистов, которые накануне прилетели в столицу Китая.

Также сообщалось, что два форварда - Сергей Плотников и Артем Анисимов – не полетели в Пекин в составе команды из-за положительных тестов.

Напомним, накануне стало известно, что сборная по хоккею отказалась лететь в Пекин одним бортом со спортсменами других видов, например, лыжниками из-за опасений возможности заразиться коронавирусом. В итоге им организовали отдельный самолет.

"Накануне очередные рейсы "Аэрофлота" с российскими олимпийцами отправились в Пекин. Хоккеисты, сноубордисты и спортсмены лыжного двоеборья - такие важные для каждого из нас пассажиры, герои, за которых мы болеем и которых поддерживаем. Загружено 295 мест багажа общим весом 6 648 кг! Все задействованные службы авиакомпании и аэропорта уделяли самое пристальное внимание и осуществляли строжайший контроль за процессом регистрации спортсменов и особого багажа", - сообщили в пресс-службе перевозчика.