Байден заявил о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ

США в ходе спецоперации в Сирии ликвидировали одного из лидеров ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Абу Ибрагима Аль-Кураши.

Белый дом официально подтвердил эту информацию, заявление сделал американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

Предварительно, Аль-Кураши был убит во время ночного рейда. В ходе операции американцы потеряли один вертолет UH-60 Black Hawk, пишет Mash.

Аль-Кураши стали лидером ИГ в 2019 году, после смерти Абу Бакра аль-Багдади. Ранее США объявляли награду в 10 миллионов долларов за информацию о его местонахождении.

В конце января заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии, и подчеркнул, что войска, находящиеся в республике незаконно, должны покинуть страну немедленно.

По его словам, США занимаются откровенным воровством нефти в САР.