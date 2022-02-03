03 Февраля 2022
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Политика За рубежом
ИГИЛ (2015) | Фото: geworld.ge

Байден заявил о ликвидации в Сирии одного из лидеров ИГ

США в ходе спецоперации в Сирии ликвидировали одного из лидеров ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Абу Ибрагима Аль-Кураши.

Белый дом официально подтвердил эту информацию, заявление сделал американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

Предварительно, Аль-Кураши был убит во время ночного рейда. В ходе операции американцы потеряли один вертолет UH-60 Black Hawk, пишет Mash.

Аль-Кураши стали лидером ИГ в 2019 году, после смерти Абу Бакра аль-Багдади. Ранее США объявляли награду в 10 миллионов долларов за информацию о его местонахождении.

В конце января заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии, и подчеркнул, что войска, находящиеся в республике незаконно, должны покинуть страну немедленно.

По его словам, США занимаются откровенным воровством нефти в САР.

Теги: байден, сирия, лидер иг



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