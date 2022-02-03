03 Февраля 2022
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Экипировка сборной России на Олимпиаде в Пекине. (2021) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

ОКР назвал имена знаменосцев сборной России на открытии Олимпиады в Пекине

Олимпийский комитет России назвал имена знаменосцев нашей сборной на открытии Олимпиады в Пекине. Ими станут конькобежка, серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина и хоккеист, олимпийский чемпион Вадим Щипачев.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства и МОК спортсмены из России будут нести не триколор, а белое знамя с логотипом ОКР – они находятся под санкциями из-за допингового дела.

Всего российскую команду будут представлять более 200 спортсменов.

ОКР предполагает, что на предстоящей Олимпиаде россияне смогут побороться за второе место в общекомандном медальном зачете и соберут более 30 наград, в том числе более 10 высшей пробы.

Теги: окр, олимпиада в пекине, сборная россии, ольга фаткулина, вадим щипачев



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