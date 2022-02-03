ОКР назвал имена знаменосцев сборной России на открытии Олимпиады в Пекине

Олимпийский комитет России назвал имена знаменосцев нашей сборной на открытии Олимпиады в Пекине. Ими станут конькобежка, серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина и хоккеист, олимпийский чемпион Вадим Щипачев.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства и МОК спортсмены из России будут нести не триколор, а белое знамя с логотипом ОКР – они находятся под санкциями из-за допингового дела.

Всего российскую команду будут представлять более 200 спортсменов.

ОКР предполагает, что на предстоящей Олимпиаде россияне смогут побороться за второе место в общекомандном медальном зачете и соберут более 30 наград, в том числе более 10 высшей пробы.