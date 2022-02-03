Москва стала лучшим мегаполисом мира по качеству жизни в рейтинге ООН

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Об этом говорится в предварительных данных рейтинга организации "Индекс процветания городов".

По уровню развития инфраструктуры и качеству жизни на втором месте оказался Лондон, а на третьем – Париж, пишет РИА Новости.

В целом в глобальном рейтинге Москва находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, на первом - Сингапур, на втором - Торонто.

Мэр российской столицы Сергей Собянин прокомментировал признание Москвы лучшим мегаполисом мира. Это решение станет аргументом в конкурентной борьбе за проведение "ЭКСПО-2030", написал он в своем блоге.

В прошлом году исследование показало, что Сургут и Тюмень оказались комфортнее Москвы и Петербурга для жизни.