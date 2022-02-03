03 Февраля 2022
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Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь (2014) | Фото:Накануне.RU

В Госдуму внесли поправки о штрафах для взрослых, покупающих алкоголь несовершеннолетним

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, устанавливающий ответственность (в виде штрафов) для взрослых, которые покупают алкоголь по просьбе несовершеннолетних.

Удмуртские законодатели указывают, что подростковое пьянство остается серьезной проблемой. В 2020 году в дежурные части было доставлено более 500 подростков за правонарушения, связанные с употреблением алкоголя.

При этом несовершеннолетние сами все реже покупают алкоголь – за это все же полагается штраф торговым точкам, и последние стараются избегать таких ситуаций.

"Установлено, что в большинстве случаев алкогольную и спиртосодержащую продукцию по просьбе подростков приобретают для них совершеннолетние лица. Вместе с тем действующее законодательство не позволяет привлечь к ответственности лиц, приобретающих алкогольную и спиртосодержащую продукцию для несовершеннолетних. <…> Данный пробел в законодательстве может быть восполнен посредством внесения изменения в статью 6.10 КоАП РФ в части установления административной ответственности для лиц, приобретающих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества несовершеннолетним", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В правительстве России законопроект не поддержали как избыточный, мол, передача несовершеннолетним алкоголя взрослыми уже является правонарушением, квалифицируемым как "вовлечение в употребление".

Теги: штраф, законопроект, алкоголь, несовершеннолетние



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