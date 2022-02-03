Детские лагеря Екатеринбурга будут работать в режиме обсерватора

В летнем сезоне загородные лагеря для детей Свердловской области будут работать в режиме обсерваторов. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

"Будут усилены меры против распространения коронавируса. Это требование к персоналу — обязательное наличие прививки и ПЦР. Термометрия утром и вечером (для детей). Это отсутствие массовых мероприятий. Соседний лагерь в гости уже не сможет прийти. То есть лагеря будут работать в условиях обсерваторов", - заявил Шевченко.

Он также отметил, что заполняемость лагерей не должна превышать 75%. При этом летняя кампания подразумевает отдых около 24 тыс. детей в 18 муниципальных загородных лагерях. Три недели отдыха обойдется родителям в среднем в 10 тыс. 800 рублей. Две недели - 8,2 тыс., а неделя - 3,6 тыс. рублей. Как и обычно, стоимость городских лагерей значительно ниже - за 21 день придется заплатить всего 1 тыс. 277 рублей или 418 рублей - за неделю отдыха.