03 Февраля 2022
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Политика За рубежом Украина
Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский (03.02.22) (2022) | Фото: aa.com.tr / Jeyhun Aliyev

Президент Турции прибыл на Украину

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл на Украину с официальным визитом. Информационное агентство Hurriet сообщает, что он отправился в Киев по приглашению своего украинского коллеги Владимира Зеленского для того, чтобы отметить тридцатилетие установления дипотношений между двумя государствами.

Кроме того, в ходе визита ожидается проведение десятого раунда Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией и подписание меморандумов о взаимопонимании по различным вопросам.

В составе делегации из Анкары указана также значительная часть правительства: министр обороны, иностранных и внутренних дел, энергетики и природных ресурсов, промышленности и технологий, окружающей среды и урбанизации и другие.

"На каждой платформе мы заявляем о поддержке Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявил Эрдоган, прибыв в Киев. Он также добавил, что внимательно следит за ростом напряжённости между Украиной и Россией.

Напомним, буквально накануне в минобороны Белоруссии вызвали украинского военного атташе из-за беспилотника, нарушившего границу двух стран.

Теги: Турция, Украина, Зеленский, Эрдоган



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