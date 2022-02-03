03 Февраля 2022
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Общество Санкт-Петербург
снег гололед (2016) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге за месяц более 3 тысяч человек травмировано гололедом и сосульками

В Санкт-Петербурге за месяц (с 15 декабря по 18 января) травмы из-за падения гололеда или падения наледи подучили более 3 тыс. человек. Эти данные содержатся в ответе городского комитета по здравоохранению в ответ на запрос депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского ("Яблоко").

На своей странице в Facebook парламентарий сообщает, что почти все травмированные были госпитализированы, в том числе 141 ребенок.

В этом году уборка (а точнее – неуборка) снега и гололеда на улицах северной столицей стала причиной многочисленных скандалов и жалоб граждан.

В январе городская прокуратура начала проверку качества уборки улиц в после многочисленных жалоб жителей города на травмы, вызванные гололедом. Ранее следственные органы инициировали два уголовных дела после госпитализации двух человек, которые пострадали от упавшей наледи с крыш.

Теги: гололед, санкт-петербург, сосульки, травмы, наледь



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