Участок Шарташского лесопарка не стали лишать статуса ООПТ для строительства "Баден-Бадена"

Государственная экологическая экспертиза дала отрицательное заключение на вопрос лишения участка Шарташского лесопарка Екатеринбурга статуса особо охраняемой природной территории для строительства термального комплекса "Баден-Баден".

Как сообщил у себя в Facebook председатель экспертной комиссии Общественной экологической экспертизы Андрей Хазов, отрицательное заключение по изъятию земельного участка на южном берегу Шарташа под застройку вынесено, в том числе, благодаря качественным материалам результатов ОЭЭ.

Хазов отметил, что представители министерства природных ресурсов Свердловской области сообщили заказчику, что материалы можно доработать, и предположил, что будет предпринята новая попытка лишить территорию статуса ООПТ. По его мнению, в следующий раз на Госэкспертизу подадут документы на изъятие местности под лечебный санаторий.

Напомним, что возведение комплекса "Баден-Баден" планируется на берегу озера Шарташ, и это вызывает немало вопросов у городских общественников. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что выступает за стройку в случае, если проект получит одобрение экспертизы.