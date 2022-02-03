03 Февраля 2022
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Общество
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

ВОЗ: У Европы появился шанс положить конец пандемии COVID-19

У европейских стран появилась возможность взять под контроль распространение коронавируса COVID-19 и даже положить конец пандемии, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эта уникальная ситуация поможет добиться "долгого периода затишья и более высокого уровня защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции, даже при появлении более опасного штамма", заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

По его словам, такая ситуация возникла из-за большого числа сделанных в Европе вакцин и выработке иммунитета к "омикрону". Благоприятным фактором эксперт считает и скорое окончание зимы, пишет "Интерфакс".

Ранее в ВОЗ заявили, что европейский регион, включая Россию, вероятно, входит в новую, менее острую фазу пандемии. При этом пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса.

Теги: европа, пандемия, воз



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